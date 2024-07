El diputado provincial Walter Aguilar respondió a acusaciones mediáticas que la oposición no aprobó el proyecto de ley que presentó el Estado sobre las salidas de los detenidos por hechos delictivos. “Yo fui víctima de delincuencia, cinco veces, hablé con la ministra de Seguridad y estoy totalmente de acuerdo con el terminar con la puerta giratoria, refiriéndonos a que un malviviente es detenido y sale al poco tiempo y vuelve a reincidir, pero enviamos el proyecto a comisión porque considero que deben participar los especialistas, como policías, jueces, magistrados, y ellos participar de esto. Está mal hecho”, expresó.

Además agregó que el escrito que presentaron en la cámara baja provincial no era el mismo que presentaron en el Senado. “Tenía horrores de tipeo, ellos mismos lo reconocieron. Presentaron dos, uno es sobre el narcomenudeo, que es terminar con los que le venden droga en las esquinas a nuestros hijos pero no adentro de las escuelas, nosotros nos levantamos y nos fuimos, no dimo quorum. Y con la puerta giratoria pedimos que lo trabajemos en comisión, queremos terminar con la delincuencia”, afirmó.

Asimismo el legislador provincial se refirió a la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires para reparar el policlínico Regional Juan Domingo Perón. “Como villamercedino me parece una tomada de pelo. Hace muchos años que presenté el proyecto para hacer un nuevo hospital, ¿por qué acá no podemos tener un Ramón Carrillo? ese hospital es muy antiguo y por más que lo remendemos, hay cosas que ya están deterioradas por los años, no estoy de acuerdo con la venta de la Casa de San Luis”, afirmó.