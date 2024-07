El presidente del Club Atlético Colegiales de Villa Mercedes, Hugo Carena repudió los hechos de violencia que se produjeron el sábado pasado al finalizar un partido del torneo provincial.

“No comparto la violencia de ninguna manera en ninguna de sus formas, no soy partidario de la violencia”, dijo el dirigente.

Aseguró que, que tras los disturbios en el partido entre Colegiales y San Antonio de Estancia Grande, dos jugadores de su club fueron separados del plantel. También dijo: “Hay parte del cuerpo técnico al que le hemos pedido que no entre más a la cancha”.

En la tarde de este miércoles se esperaban sanciones por parte de la Liga Mercedina de Fútbol: “Seguramente ahí tendremos mayores novedades, un boletín y algún tipo de sanción para los jugadores y la institución. Nosotros las vamos a acatar como lo hicimos siempre”.

Según explicó, una disputa similar se vivió el 2 de junio cuando disputaron el primer encuentro en Estancia Grande. Allí se produjo una pelea por “un mal arbitraje a favor del equipo local”, expuso, aunque “no pasó a mayores”.

Este sábado el juego terminó empatado 1 a 1, y El Estanciero se consagró semifinalista del campeonato provincial que organiza y fiscaliza la Federación Sanluiseña. En este contexto los jugadores locales “exaltados por la pasión” agredieron a los rivales.

“Son jugadores de equipos de clubes amateur que juegan por amor a la camiseta. Me parece que los organizadores de los campeonatos tendrían que tener también un grado de responsabilidad”, apuntó.

Y añadió: “Soy presidente de la institución desde el 2 de junio, entonces yo heredo este equipo que no está integrado por malos chicos. No son santos, pero no son los demonios que se pretenden dibujar”.

En la situación intervino el presidente de la Federación Sanluiseña de Fútbol, Mario Echeverría quien tuvo un cruce con el presidente de Colegiales dentro del campo.

“El problema se dio cuando él bajó de mal modo y me hizo responsable de esa situación. Me dice ‘esto es un papelón’ y me hizo cargo, pero en mal tono, y hubo agresión verbal de ambas partes”, relató el dirigente.

Señaló además que “es una acusación de la que no me puedo hacer cargo, ya había dado orden para que la Policía actuara ante el problema”.

“No solamente tiene que organizar para recaudar o para buscar algún tipo de medallas en la sociedad civil, también hacerse cargo de hacerlo con responsabilidad y que todos los clubes cuenten con la infraestructura que contamos nosotros”, añadió.

Al final dijo que siempre “hay posibilidades de dialogar porque la construcción de los espacios se hace a partir del sistema democrático, no se hace a través del autoritarismo”.