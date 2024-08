Este miércoles comenzó el juicio contra un hombre de Villa Mercedes acusado por robo simple (tres hechos). La jueza es Daniela Estrada.

En esta primera audiencia se desarrollaron los alegatos de apertura. El fiscal de Juicio, Néstor Lucero sostuvo la acusación fiscal de primera instancia, y dijo que va a probar durante el debate que el acusado es autor penalmente responsable de los delitos.

Relató los hechos por los que viene acusado, los cuales ocurrieron en Villa Mercedes.

El primer hecho sucedió el 8 de mayo de 2024 en la intersección de calles Mestre y Junín. En ese momento, el damnificado descendió del transporte que lo traía desde su trabajo, y fue interceptado por el imputado quien le realizó un ademán de que tenía un arma y lo amenazó. Luego le arrebató la billetera y el celular.

El segundo ocurrió el 9 de mayo en Fuerte Constitucional y Lamadrid. El acusado tomó un taxi hasta ese domicilio, y al llegar le manifestó al conductor que era un asalto, lo golpeó y se apoderó de un celular y la billetera.

El último fue el 16 de mayo en Potosí y San Cayetano. En esa oportunidad, un ciudadano que se encontraba circulando en bicicleta, fue interceptado por el acusado quien le solicitó el rodado. El denunciante, se resistió, el imputado lo golpeó y le quitó el celular.

El Fiscal explicó que el acusado fue individualizado a través de los testimonios de las víctimas.

Por otro lado, la defensora de Juicio, Rocío Mediavilla explicó que los elementos de prueba son insuficientes, y que no hay grado de certeza para demostrar la autoría. Agregó que en dos de los hechos no hay pruebas determinantes, que no se puede sostener la acusación y que en el tercer hecho la declaración del denunciante es contradictoria. Dijo que iba a solicitar la absolución.