Villa Mercedes: investigan a una mujer que se hizo pasar por contadora y estafó en $20 millones a una comerciante

El abogado Gastón Yllera, representa a una comerciante villamercedina que fue estafada por una falsa contadora. Habló con FM La Voz, en el programa La Voz de la Mañana y dio detalles.

Hace 15 años la propietaria de una panadería en la ciudad contrató los servicios contables de una mujer, mensualmente le daba el dinero para los pagos correspondientes de AFIP, ART, impuestos comerciales, entre otras facturas. Pero hace pocos meses descubrió que la “contadora” no solo no pagaba esas cosas sino que le cobraba el doble de lo que cuestan esos trámites. “La deuda es de 20 millones de pesos”, dijo el abogado en el programa.

“Ayer fue la formulación de cargos, la carátula es Estafa por Administración Fraudulenta, que es una pena de 3 años, es decir que es excarcelables, por eso no pedimos la prisión preventiva”, agregó.

Asimismo, el representante legal de la comerciante contó: “reconoció que no es contadora pero dijo que es licenciada en Administración de Empresa, cosa que no está confirmado. Pero adelantó que pidieron la prohibición de comunicación, el embargo y la prohibición de salir de la provincia”, afirmó.

Además agregó: “en la AFIP ella figuraba como la apoderada de mi clienta, recibía los mails, todo, entonces mi clienta no pudo desconfiar ni enterarse de nada. Pero quiso comprar una maquinaria nueva para su negocio entonces fue a un banco a querer sacar un crédito, se lo rechazan, le dicen que no puede obtenerlo, eso le generó duda, entonces propone hacer una sociedad con el esposo, cuando hacen los trámites para habilitar esa sociedad, va a la ART y ahí le dicen que no se pagaba desde hacía varios meses, y la deuda era de 60 mil pesos, ahí la confrontó a la mujer y le dijo ‘sí, tenemos una pequeña deuda’, y mi representada no lo puede creer porque mensualmente le dio el dinero”, detalló Yllera.

Actualmente, la falsa contadora, está en libertad y continúa la investigación judicial.