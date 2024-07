El fiscal José Olguín, de la segunda circunscripción judicial en Villa Mercedes, estuvo en diálogo exclusivo con “La voz de la Mañana” en Fm La Voz, y dio detalles de la denuncia recibida en su fiscalía.

Una mujer denunció a otra que era su amiga por robarle casi 3 millones de pesos de su cuenta. “Dijo que ella la ayudaba es por eso que en su celular tenía instalada la aplicación del banco. Se de cuanta cuando fue al banco y se entera que cobra el 20% del sueldo y que tenía varios préstamos sacados a su nombre”, explicó el fiscal.

Además adelantó que realizaron allanamientos y los dispositivos móviles ya están en disposición de fiscalía para ser peritados entre hoy y mañana y así poder ver los últimos movimientos realizados.

“Son casos muy comunes, la gente no tiene que darle la contraseña a nadie a no ser que sea de extrema confianza, porque teniendo ese acceso se puede vaciar una cuenta o sacar préstamos con sumas muy grandes, entre otras cosas”, expresó. También aclaró que los celulares fueron entregados por voluntad propia y que si no autoriza ingresar a los mismos, lo harán mediante medida judicial.