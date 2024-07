Un video divulgado este sábado revela el momento en que Néstor Soto, el principal sospechoso en el caso de femicidio, traslada el cuerpo de Catalina Gutiérrez, una joven influencer y estudiante de arquitectura de 21 años. La filmación muestra cómo Soto maneja el automóvil Renault Clío de la víctima, donde fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Kennedy, en Córdoba. Al vehículo intentaron prenderle fuego, presuntamente para eliminar evidencias.

El material proviene de una cámara de seguridad y fue difundido por el canal local El Doce. En las imágenes se observa al automóvil desplazándose cerca de las 22:40 del jueves, hora posterior al asesinato de Catalina. Esta grabación podría ser una prueba crucial contra Soto, quien enfrenta una posible pena de entre 8 y 25 años según el artículo 79 del Código Penal de la Nación.

#VMIPlay Un video muestra al femicida trasladando el cuerpo de la joven influencer en Córdoba. Néstor Soto, el único sospechoso del asesinato de la influencer Catalina Gutiérrez, queda comprometido tras la difusión de una grabación que podría ser clave en su condena.#Córdoba pic.twitter.com/uf6HXmLVBM — VMI 24 (@vmercedesinfo) July 21, 2024

Quedan pendientes investigaciones sobre posibles agravantes que podrían aumentar la pena de Soto.

Testimonios que revelan antecedentes de acoso

Una excompañera de secundaria de Néstor Soto compartió en redes sociales que sufrió acoso por parte del presunto femicida durante su adolescencia en San Carlos de Bariloche. La joven, cuya identidad permanece reservada, manifestó su frustración por no haber sido escuchada cuando reportó el comportamiento de Soto a los preceptores de la escuela.

En su testimonio, la joven relató un incidente en un campamento escolar donde Soto la acosó persistentemente, obligándola a empujarlo para que se alejara. A pesar de sus quejas, las autoridades escolares no tomaron medidas al respecto.

“Reiteradas veces hablé con la preceptora por situaciones raras de él. Nunca me escucharon. Tenía que matar a una chica para que se dieran cuenta. Qué horror todo”, expresó en una publicación que posteriormente eliminó.

En una entrevista con el canal de noticias TN, la excompañera de Soto describió cómo el acoso y la falta de respuesta de la escuela la llevaron a una profunda depresión. “Lo que pasé en el secundario me llevó a pasar una depresión muy triste hace meses. Esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado en su momento pero no lo hicieron”, confesó.

La joven también reveló que Soto sigue su cuenta en Instagram y que vio una de sus historias después del asesinato de Catalina, lo que consideró “horrible”.