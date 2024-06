Ulises Jaitt hizo declaraciones específicas en FM La Voz, sobre las acusaciones y denuncias que realizó su hermana Natacha. “Los medios siempre la trataron de loquita, la criticaron, la descalificaron y el tiempo le fue dando la razón y muchas cosas que ella escribía en Twitter al tiempo pasaron, por ejemplo en 2018 escribió sobre el abuso que recibió de Fabián Gianola y al año siguiente salieron todas las denuncias contra él”, sostuvo.

También hizo referencia a la acusación que la mujer hizo sobre Cirio que lavaba la plata de Insaurralde, y el año pasado salió a la luz. “En ese momento no la tomaron enserio y le costó la vida meterse en este terreno delicado y lamentablemente la matan en 2019 a manos de Gonzalo Rigoni”, agregó.

Posteriormente el hombre habló del caso Loan afirmando que “esto desnuda lo que es la justicia, que es parte del negocio de la trata de personas o para tapar un homicidio como en el caso de Natacha, fuiste, porque te eliminan las pruebas, te miran para el otro lado”, afirmó. Luego continuó: “Con este chico, hay un comisario detenido, la justicia en primera instancia no investigó a todos los comensales, no le secuestró los teléfonos, no le secuestró los autos, no tomó declaraciones en primera instancia y todo eso es para que se escape la red de trata y se lo lleven a otro lado. Estamos en manos de una justicia corrupta que por plata se vende, fiscales, jueces, policías, todos, como pasó con Natacha, veo lo que pasa con Loan y digo es lo que me pasó a mí en el caso que todavía yo sigo luchando para resolverlo y que Rigoni pague por lo que hizo”, sentenció.

El hombre remarcó que en un twitt de 2028 Natacha habló de Carlos Pérez, “eso es terrible, ella lo menciona en el mundo de la pedofilia ese año y hoy salta ese nombre que está detenido por el caso Loan, entonces vos decis, es creer o reventar ¿Cómo puede ser que ella haya puesto ese mismo nombre, el mismo apellido?, entonces errada no estaba”, finalizó.