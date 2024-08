Santa Fe: polémica por el nombramiento de un tiktoker de 19 años en ANSeS

Sus “logros” incluyen militar para Javier Milei, tener fotos con su hermana Karina y subir videos a TikTok. Tiene un sólo título de educación media de la Escuela Técnica N° 619 de Villa Ocampo y un bajo promedio académico.

Una de las últimas designaciones en la Anses generó una polémica que escaló a nivel nacional. En Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, un joven de 19 años sin antecedentes laborales asumió al frente de la Unidad De Atención Integral (UDAI). Se trata de Agustín Luque, quien en sus redes sociales se presenta como referente de La Libertad Avanza y como “cristiano católico apostólico romano”. La noticia generó impacto no solo por la inexperiencia del flamante funcionario, sino también porque suma un nuevo nombre a la lista de cargos ocupados en el organismo por personas que, al menos a simple vista, solo pueden demostrar tener el contacto adecuado.

En julio, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem avanzaron sobre le PAMI y la Anses y llenaron las delegaciones provinciales con amigos, familiares, socios y empleados y, en más de un caso, hubo denuncias de irregularidades en los nombramientos.

En la designación de Luque en Villa Ocampo también aparece el nombre de Karina Milei. En la provincia cuentan que la Anses es el espacio donde hace pie Fuerza Libertaria, el espacio de la diputada Romina Diez, una persona de confianza de la secretaria general de la Presidencia. De hecho, el presidente de la organización es un dirigente joven llamado David Malaguarnera, quien también tiene un puesto en la Anses en Rosario.

LIBERTARIO ENOJADO

El nuevo funcionario pertenece a Fuerza Libertaria, la organización de la diputada Romina Diez, cuyo apoderado es David Malaguarnera.

El nombre de Malaguarnera, de hecho, por estos días apareció envuelto en una polémica. El dirigente también es el vicepresidente de La Libertad Avanza-Santa Fe y fue denunciado por el supuesto mal manejo en la entrega de 17 mil prendas de ropa que la Secretaría General de la Presidencia había donado a la Asociación Luchadores Libres.

El sitio Norte Obligado había publicado a fines de julio que Luque había sido designado en el puesto aunque aún la noticia no se había confirmado. “Se identifica como libertario y único referente en el norte provincial de las huestes de Javier Milei. No tiene antecedentes laborales ni presenta academicismos exigibles, ni de ningún tipo”, publicó el medio. El joven de 19 años terminó el colegio en la Escuela Técnica N° 619 de Villa Ocampo y, hasta el ascenso de La Libertad Avanza, no tuvo actividades conocidas.

Sin embargo, a principios de año protagonizó su primer escándalo público. A través de un video casero, le envió un mensaje a los habitantes de la región: “Nos dirigimos a ustedes para informar que por decisión nacional se está llevando a cabo una reorganización administrativa en Anses. Nosotros, como referentes locales y provinciales, no tenemos injerencia en esta decisión nacional. Aclaramos que cuando La Libertad Avanza y Fuerza Libertaria formen parte de la gestión de Anses, desde la dirección regional se va a dar una respuesta de cómo se va a continuar trabajando en Villa Ocampo”, leyó el joven.

El mensaje se inscribió en un problema que había explotado en la Anses local. El diputado santafesino Emiliano Peralta contó a PERFIL que “en febrero, un día como cualquier otro, los empleados de Anses fueron a trabajar y se encontraron con que habían cambiado todas las claves de las computadoras”. Cuando los trabajadores pidieron explicaciones, se les notificó que desde Nación se había resuelto cerrar las UDAI de los departamentos de Villa Ocampo, Vera y San Javier.

“Desde la Cámara expresamos una declaración de preocupación y como bloque solicitamos al Poder Ejecutivo de la provincia que se gestione la permanencia de estas unidades. La mayoría de la gente que se acerca a la Anses es mayor, tiene pocos recursos como para trasladarse a Reconquista, que iba a ser la única oficina, y en muchos casos ni siquiera saben prender una computadora para hacer un trámite a distancia”, aseguró Peralta.

Después de que el tema se instalara a nivel provincial, las autoridades de la Anses dieron marcha atrás con los cierres, pero informaron que iban a hacer una reestructuración y a despedir al personal que consideraban ocioso. En Villa Ocampo desplazaron a todos los trabajadores de la unidad que quedó sin atención durante varias semanas hasta ahora que fue designado Luque.

“No lo conozco más que de nombre, porque es un chico de 19 años sin militancia política más allá de ser seguidor de Milei. No lo digo de forma peyorativa, es simplemente por una cuestión de edad. Egresó de la Escuela Técnica y fue un alumno por debajo del promedio, así que ni siquiera ahí hubo algo sobresaliente. Tiene cero experiencia laboral, pero ahí lo ves: la casta tiene empleo”, se quejó Peralta.

En una localidad de unos 30 mil habitantes, el nombramiento de Luque generó indignación. “Yo soy de Reconquista, pero en esta zona nos conocemos todos. A la gente no le gustó”, agregó el legislador. PERFIL se comunicó con voceros de la Anses que no respondieron la consulta sobre quién designó al joven y por qué motivo.