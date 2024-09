Claudio Poggi dio inicio oficial a la construcción de 22 viviendas en distintas localidades de San Luis. En un acto realizado este sábado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador expresó: “Hoy es un día muy especial e importante porque comenzamos la construcción de viviendas y creo que va a ser un dinamizador de nuestra economía”. Poggi destacó la importancia de este proyecto no solo para las familias beneficiadas, sino también por su impacto en la generación de empleo: “La vivienda, además de cumplir el sueño de una familia y de sacar el agobio del alquiler, genera trabajo”.

Durante el acto, Poggi aseguró que el proceso de selección de beneficiarios se realizó de manera transparente: “Hemos cumplido con el inscripto, que yo no sé quién es, no conozco a nadie, ni pregunté, pero el equipo de Vivienda nos dijo que cumple con los requisitos”. El mandatario destacó que no se tomó en cuenta el color político de los inscriptos, reafirmando su compromiso de gobernar para todos.

Acompañado por el ministro de Hacienda e Infraestructura, Néstor Ordóñez, el gobernador firmó contratos para la construcción de las viviendas junto a los intendentes de las localidades involucradas: Marcelo Gil Piccinini de Concarán, Gastón Argenio de Fraga, Jorge Cabello de Leandro N. Alem, Ramón Funes de Nogolí, Miguel Postiguillo de Santa Rosa del Conlara y Marcos Espósito de Unión.

“Les puedo asegurar que con la construcción de viviendas hacemos una gran movida en cada localidad, generamos trabajo y cumplimos con nuestro rol”, manifestó Poggi, subrayando que el objetivo es “solucionar problemas y mejorar los servicios que ofrecemos en la parte pública, mejorando la calidad de vida y el hábitat”. Además, el gobernador adelantó que las viviendas restantes de los planes ‘Progreso’ y ‘Sueños’ se integrarán en el nuevo plan habitacional ‘Tenemos Futuro’, cuyas inscripciones se abrirán el próximo año.

La arquitecta Marina Ortiz, directora de Obras de Arquitectura y Viviendas, presentó los detalles del proyecto, mostrando los diseños de las futuras casas que contarán con dos habitaciones, living-comedor, cocina y baño, con una superficie de 55 metros cuadrados en terrenos de 250 metros cuadrados como mínimo.

Los contratos firmados incluyen la construcción de:

3 viviendas en Concarán

1 vivienda en Fraga

2 viviendas en Leandro N. Alem

3 viviendas en Nogolí

12 viviendas en Santa Rosa del Conlara

1 vivienda en Unión

Estas 22 casas forman parte de un plan más amplio que prevé la construcción de 600 viviendas en los próximos meses, como primera etapa de un total de 1200 proyectadas. La segunda etapa comenzará a partir del próximo año.

Con esta iniciativa, la rueda de la construcción de viviendas en la provincia de San Luis se ha puesto en marcha, llevando esperanza a miles de familias que para la Navidad del 2025 podrán celebrar en sus propios hogares.