Los docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas esta semana en reclamo de mejoras salariales y un mayor financiamiento para las universidades nacionales. Esta nueva medida de fuerza se llevará a cabo el miércoles 11 y jueves 12 de septiembre, en el marco del creciente malestar ante las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

La jornada del jueves coincidirá con una movilización al Senado de la Nación, donde se debatirá la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que podría ser vetada por el presidente. Desde los sectores sindicales, sostienen que esta ley es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas.

Rechazo al ajuste y críticas a Milei

El secretario adjunto de FATUN, Jorge Anró, expresó su preocupación y aseguró que el Gobierno de Milei está “desangrando” a las universidades públicas porque “no entran en su modelo de país”. Según Anró, el enfoque del presidente busca un retroceso a la Argentina de principios del siglo XX, una época en la que la universidad pública no tenía la estructura ni el acceso que hoy la caracteriza.

“Este modelo de universidad en el país de Milei no entra, no le sirve y lo perjudica, porque la universidad forma seres pensantes que no le sirven para el modelo de país que quiere implementar”, afirmó Anró, destacando el impacto negativo que esto tiene para la formación académica y el desarrollo intelectual del país.

Ley de Financiamiento Universitario en debate

Por su parte, la CONADU Histórica señaló que la Ley de Financiamiento Universitario tiene un costo mínimo en comparación con su impacto positivo en la educación superior. “La ley cuesta solo el 0,14% del PBI, y con lo que se recaudó por el Impuesto PAÍS podría haberse cubierto todo el presupuesto universitario”, sostienen desde el sindicato. La organización denuncia que el Gobierno está priorizando el pago de la deuda y el reforzamiento de la represión en lugar de invertir en investigación, ciencia y salarios dignos para los trabajadores del sector educativo.

Con este paro universitario y las movilizaciones planeadas, los trabajadores universitarios buscan visibilizar su rechazo al ajuste y exigir que se respete el financiamiento necesario para garantizar el acceso a una educación pública de calidad