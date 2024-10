La angustia de Anabella Ayelén Género se ha convertido en un clamor desesperado en las redes sociales. Según su testimonio, su hija, Delfina Jazmín Zapata, fue secuestrada por su padre, Diego Alberto Zapata, hace más de tres meses en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Desde entonces, la pequeña de tan solo tres años está desaparecida, y su madre no ha tenido noticias de ella.

“Se la llevó sin consentimiento hace más de tres meses, estoy desesperada“, escribió Anabella en una publicación que rápidamente se viralizó. En su relato, la madre explica que lo último que supo es que Diego Alberto Zapata habría sacado a la niña de la provincia e incluso la amenazó con llevársela de manera ilegal fuera del país.

El caso se encuentra en manos de la justicia, y se han realizado múltiples allanamientos en diferentes puntos del país, pero hasta el momento no han logrado dar con el paradero de Delfina. La incertidumbre y el miedo invaden cada palabra de su madre, quien expresó: “Tengo mucho miedo, no sé cómo se encuentra mi bebita, hace meses que no tengo ni una noticia de ella.”

Anabella Ayelén Género también ha solicitado ayuda a través de las redes, pidiendo que su mensaje sea compartido con la esperanza de que alguien reconozca a la niña: “Cualquier información es valiosa. Por favor, compartan o comenten puntitos para que no se pierda la publicación. Es muy pequeña para pasar por todo esto, tiene solo tres añitos y está sola sin su familia”, agregó con el corazón desgarrado.

Para quienes puedan aportar información, la madre ha dejado un número de contacto: 2657 61-5872. La comunidad de Villa Mercedes y más allá sigue movilizándose, esperando que pronto Delfina vuelva con su madre.