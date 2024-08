La Justicia habría encontrado fotos y videos que parecen confirmar golpes de Alberto Fernández a su pareja Fabiola Yáñez mientras era presidente y convivían en la Quinta de Olivos

El diario Clarín reveló que las pruebas se encontraron en el celular de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto, cuyo teléfono fue peritado en el marco de la causa del escándalo de los seguros que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, surgió del peritaje información mucho más sórdida para Fernández.

El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Entre el material que se detectó en el celular de Cantero, aparecen fotos de Yáñez con signos visibles de golpes, un ojo morado, el maxilar muy hinchado y moretones en el torso. Se encontraron audios y chats donde la ex primera dama describe golpizas sufridas en la Quinta de Olivos, aún cuando estaba embarazada del hijo que tiene con Alberto.

Cuando el juez Ercolini se encontró con este material explosivo decidió abrir un expediente reservado y poner en conocimiento del mismo a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema. En el material se observan imágenes de Fabiola con un ojo morado, parte del maxilar superior muy hinchado y moretones en todo el torso.

En shock, la ex primera dama habría enviado este material a la secretaria de Alberto para denunciarle la situación que vivía. Incluso se menciona un video en el que se vería a Alberto atacando a Fabiola.

El penalista Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola, le admitió a Clarín que hubo “una fuerte discusión de pareja” entre el ex presidente y Fabiola, pero que el ex mandatario “niega violencia física”.

“Efectivamente a raíz del secuestro del celular personal de María Cantero, se encontraron chats privados entre la señora Fabiola Yañez y Cantero. De esos chats se desprende que podría haber existido la posibilidad de hechos de violencia de género”, admitió el abogado de Alberto Fernández.

Fabiola fue contactada por el juez Ercolini vía zoom, ya que vive en Europa separada de Alberto. La ex primera dama, siempre según Clarín, habría dicho que no quiere denunciar al ex presidente. (LPO)

“Se trató de una fuerte discusión de pareja y nada más”, sostuvo por su parte Juan Pablo Fioribello, el abogado defensor de Alberto Fernández, mientras la Justicia analiza pruebas que comprometerían al expresidente en una causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez.

El letrado reveló en diálogo con Clarín que habló con el exmandatario y este le negó “en forma categórica” cualquier episodio de “violencia física” con la ex Primera Dama.