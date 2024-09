Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente de Patria Grande, fue protagonista de un fuerte altercado en el Aeropuerto de Ezeiza durante la mañana de este miércoles. Grabois regresaba de Roma, donde había visitado al Papa Francisco en el marco del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, y fue increpado por un grupo de pasajeros que lo acusaron de “chorro” y “ladrón”.

“¿A quién le robé?”

El incidente comenzó cuando varios pasajeros comenzaron a insultarlo mientras esperaban para abordar sus vuelos. Grabois, visiblemente molesto, respondió a los gritos: “¿A quién le robé?“, mientras uno de los presentes replicó: “A nosotros, los argentinos“. La situación escaló hasta que efectivos policiales tuvieron que intervenir para separar al dirigente y calmar los ánimos.

Un mensaje desafiante en redes

Tras el incidente, Grabois se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió: “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca“, dejando claro que no se amedrentará ante las críticas.

El referente social, que no tiene causas judiciales en curso por las acusaciones de malversación de fondos, había viajado a Roma para participar de un encuentro con el Papa, quien lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei en temas sociales.