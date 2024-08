El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, ha confirmado su participación en las próximas elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) de San Luis. Con una firme declaración, Frontera aseguró: “Voy a ser candidato y seremos una nueva opción dentro del PJ”.

El anuncio llega en un contexto de alta expectativa, luego de que la presidenta del PJ puntano, María Angélica Torrontegui, convocara formalmente a los comicios que definirán las nuevas autoridades partidarias. La contienda está prevista para el 24 de noviembre, dado que los actuales mandatos vencen el 1 de diciembre. Este anuncio fue realizado durante un acto de la Lista Celeste Unidad, encabezada por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en la sede del partido ubicada en la calle Héroes de Malvinas.

Frontera ha sido claro en marcar su distancia con respecto a la convocatoria hecha por la Lista Celeste Unidad: “No recibí ningún llamado para participar de esa actividad, pero igual tengo la intención de competir por la presidencia del PJ”, afirmó. Además, señaló que “fue una convocatoria por un sector, la Celeste Unidad, y se tomaron decisiones, como convocar a las elecciones y determinar las reglas de juego”, poniendo en duda la transparencia del proceso.

El intendente mercedino también destacó que, desde su perspectiva, la potestad de la convocatoria debería recaer en el Consejo Provincial. “Están abogados de parte nuestra trabajando, que son conocidos y compañeros, porque han estado siempre en el Partido Justicialista. Pero nosotros vamos a participar de la interna, vamos a presentar una lista”, declaró, subrayando la decisión de su equipo de dar batalla en las elecciones internas del partido.

Frontera no se quedó ahí y lanzó una fuerte autocrítica hacia el estado actual del PJ, tanto a nivel nacional como provincial: “Vamos a participar como una nueva corriente peronista. Entendiendo que sí hemos entendido el mensaje de la gente, que sí estamos hablando de autocrítica, que sí conocemos el diagnóstico del PJ, que tanto a nivel nacional como provincial está en terapia intensiva”.

Por su parte, Alberto Rodríguez Saá no ha mostrado señales de ceder terreno y confirmó que él también participará en los comicios internos. “Nosotros no hemos sido convocados, se tomaron decisiones y no estamos de acuerdo con la postura que (las autoridades actuales del PJ) están tomando”, expresó, criticando duramente las decisiones del sector de Rodríguez Saá.

En un tono más crítico, Frontera cuestionó la falta de unidad dentro del partido: “Desde el medio que dirige el propio Rodríguez Saá me siguen pegando a mí en lo personal y a muchos otros compañeros… eso de convocar en el marco de la unidad, de la fuerza, de las convicciones, se cae”. Y concluyó su mensaje con un llamado a la renovación en la política interna del PJ: “Los resultados electorales no es que no nos acompañaron en la última elección, sino en otras elecciones también. Esto amerita un cambio en la forma de hacer política; siempre se acostumbró una sola lista, consenso, levantar la mano”.