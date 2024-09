Otro lamentable hecho de inseguridad sacude el barrio Pringles de Villa Mercedes. Agustina Murature, una madre soltera de 28 años, compró su motocicleta hace poco más de un mes y ya se la robaron. El episodio ocurrió en la calle Miguel B. Pastor al 122, y el ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El robo sucedió cuando Agustina, quien trabaja en una panadería, se dirigía a su lugar de trabajo. “Fue ayer a las 8, en mi horario de entrada. Me bajé, entré y me di cuenta recién a las horas de que no estaba”, relató Murature, aún con angustia. Al revisar los videos de seguridad, descubrió que el ladrón ya la había visto desde la esquina y aprovechó el descuido para llevarse la motocicleta, una Corven 110 cilindrada de color negro con un raspón rojo en el lateral izquierdo.

La joven, que radicó la denuncia en la Comisaría 8, expresó su frustración al no sentir el apoyo esperado por parte de las autoridades: “Ojalá que aparezca, aunque la verdad es que la Policía no me dio muchas esperanzas de que fuera a aparecer. Sentí poca empatía en el momento en el que fui, estaba muy angustiada”.

Agustina pidió a la comunidad que, si alguien tiene información sobre la moto, se contacte al 3576475395, ya que aún tenía pendiente el pago de la segunda cuota.