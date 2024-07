La comunidad de la parroquia “Nuestra Señora de Pompeya”, ubicada en el barrio ex ATE II de Villa Mercedes, ha alzado su voz para exigir mayor presencia policial en la zona, tras una serie de incidentes delictivos. En lo que va del año, la parroquia ha sido víctima de robos en dos ocasiones, generando preocupación y descontento entre los feligreses.

“La verdad es una lástima que tengamos que acostumbrarnos a vivir con miedo de salir a la calle y no saber si nos van a asaltar. Encima quienes deberían cuidarnos, no lo hacen”, expresó Roberto Ramón Berti, miembro de la parroquia.

El incidente más reciente ocurrió el martes a la madrugada, cuando ladrones sustrajeron todos los insumos que la comunidad había preparado para realizar un locro y venderlo. Se llevaron más de treinta kilos de carne vacuna y de cerdo, además de utensilios y artefactos de cocina.

“Lamentablemente entraron por el frente de la casa parroquial por una persiana que estaba mal cerrada y con poca fuerza pudieron abrirla. Vamos a tener que ponerle rejas a todo”, explicó Berti.

No es la primera vez que la parroquia enfrenta este tipo de situaciones. Recientemente, intentaron robar un aire acondicionado, aunque sin éxito, logrando tumbar el motor y llevarse entre cuatro y cinco metros de cable.

“Tenemos que vivir entre rejas en nuestra propia casa, ahora en la iglesia, y los delincuentes siguen sueltos”, manifestó Berti, también ministro extraordinario de la eucaristía.

La indignación y desesperación de la comunidad religiosa son palpables. A pesar de haber presentado las denuncias correspondientes, la respuesta de las autoridades ha sido desalentadora. “Cuando fui a la comisaría me respondieron que no pueden ponerme una persona a cuidar la iglesia y yo les respondí que no hace falta, con tan solo que salgan afuera ya ven la parroquia, pero no lo hacen”, sostuvo el sacristán.

El problema de la inseguridad no es nuevo para esta comunidad. El año pasado, les robaron una antena de wifi, y cuando colocaron otra, también fue sustraída.

“Estamos hartos e indignados, dentro de poco vamos a poner un cartel que diga: ‘Basta de violencia, basta de saqueos y robos a la parroquia porque Dios lo ve todo’. Queremos que se viralice porque nadie nos da ninguna solución”, indicó Berti.

Para la próxima semana, se ha organizado una reunión con la comunidad de la iglesia para recaudar fondos que permitan asegurar la parroquia. La intención es colocar rejas en puertas y ventanas, además de instalar un sistema de cámaras de seguridad.

Cada vez son más los vecinos que deben gastar dinero en asegurar sus viviendas e instituciones para evitar los múltiples delitos que acechan a la ciudad.

“La parroquia siempre contiene a toda la comunidad, tanto espiritualmente como con recursos, por eso realmente lamentamos mucho que pasen estas situaciones”, comentó Berti, y agregó que antes de realizar las denuncias por los diferentes robos, le rezaron a Dios para que los acompañe en este mal momento y perdone a quienes lo hicieron.

Con info de ED