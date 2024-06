Es que las calificaciones van anexadas con una foto del jugador de la scaloneta que hayan llegado, el objetivo es que lleguen al 10 pero están Julián Alvarez, Acuña, entre otros jugadores.

El profesor, estuvo en diálogo con La Voz de la Mañana, en Fm La Voz, contó que como son los alumnos más chicos que tiene y son futboleros, quiso implementar esa estrategia dinámica para que a los chicos estudiar no les resulta aburrido y se lleven la nota con la foto de un jugador de la selección Argentina. “Al video lo hizo mi hija, mientras yo corregía me filmó y lo editó, lo subió e inmediatamente tuvo más de 3 millones de reproducciones. Nunca imaginé esa repercusión”, dijo.

Además contó que el entusiasmo por corregir la evaluación que tomó el miércoles también fue personal. “Yo era un chico más, fui a comprar las figuritas y me apuré a corregir. Muchos colegas me han pedido las plantillas y me llamaron de medios nacionales también, estamos muy contentos”, puntualizó.

A modo de adelanto dijo que los chicos van a tener las notas el lunes pero que están al tanto de la repercusión que tuvo. “Están especulando, yo seguro soy Julián, somos todos Montiel y así”, expresó riendo.