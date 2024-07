El micro que este jueves volcó en la Ruta 2, altura Lezama, tiene más de 20 multas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría por exceso de velocidad. Por el accidente hay al menos nueve heridos y los test de alcoholemia a los dos choferes dieron negativo.

Según averiguó Noticias Argentinas a través del portal de multas de la provincia, el micro de dos pisos de la empresa Ruta Atlántica, con dominio NND 884, tiene 25 infracciones por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, porque los ocupantes no usaron los correajes de seguridad y por no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel.

A su vez, se comprobó que del total de multas hay siete que ya vencieron, motivo por el cual cuando se opte por pagar la infracción se “actualizará el importe”.

En este sentido, de acuerdo a lo que describe el portal, hay cuatro importes distintos a abonar: $184.500, $369.000, $61.500 y $85.275.

Cómo fue el vuelco

El accidente se produjo alrededor de las 3.20 de la madrugada de este jueves en el kilómetro 142 de la citada ruta en un ómnibus de la empresa Ruta Atlántica en el que viajaban 49 pasajeros y dos choferes.

En el lugar trabajaron personal especializado de Lezama, Bomberos y médicos que rescataron a las personas atrapadas, una de las cuáles debió ser trasladada vía aérea y asistieron a quienes resultaron con lesiones.

Los heridos fueron derivados al Hospital de Lezama, al de Chascomús y la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lezama.