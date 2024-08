“’Lulú’ es ella, tu muñeca que yo, mamá, te tejí cuando eras pequeñita. Y de ahí se convirtió en tu compañía de juegos, tu amuleto al dormirte. Cuando íbamos de paseo a veces la llevabas y cuando venían tus amigas a casa y la veían vos no se las dejaba tocar, era tuya y especial”, escribió este miércoles Yamila Cialone, la madre de Guadalupe.

En una publicación en Facebook, la mamá de Guadalupe Lucero volvió a poner en palabras el dolor que vive desde el 14 de junio de 2021, cuando se llevaron a la niña de entonces cinco años del barrio 544 Viviendas.

Confesó que después de ese lunes, se aferró a la muñeca, como a la esperanza de volver a encontrarse con su hija. La llevó a Buenos Aires para pedir por la aparición, la acompañó en algunas declaraciones y también en muchas noches donde la extrañaba.

“Estuvo conmigo por un tiempo, luego la devolví a tu cama porque no quería que se rompiera o le pasará algo. He pensado en hacerte miles de muñecas más, para cuando regreses, te encuentres con tu cama repleta de ellas, pero me es difícil juntar la fuerza para intentarlo”, expresó.

Yamila le contó a “Lupita” que “Lulú tiene una nueva compañera a su lado, esperando que vuelvas para que le pongas un nombre”.

“Yo tengo la esperanza que tal vez algún día en las redes veas la imagen de Lulú y te acuerdes de ella y de todo lo que significó en tus años junto conmigo. Yo aún me acuerdo de mí primer peluche que significó mucho. Y eso me hace pensar que vos hija si la vez tal vez te haga recordar y te ayude a saber de tus orígenes, que vos te identifiques con las imágenes de tu rostro que se difunden en tu búsqueda”, transmitió.

La mamá de Guadalupe ratificó que no desistirá de la búsqueda y de esperarla: “Ojalá algún día eso pase o algún día no se llegue a eso y te encuentren antes. Pero por si acaso y por si los años pasan, trataré de seguir posteando cosas tuyas que quedan en los recuerdos en el subconsciente de nuestras memorias y logres saber quién sos”.

“Yo acá seguiré esperándote con todo mi amor y mi fe, como todos los días desde ese 14 de junio del 2021”, cerró.