En un episodio que podría destapar un escándalo de corrupción y connivencia en la provincia de San Luis, los abogados Emanuel Olagaray y Alejandro René Viano, representantes legales de los dueños del campo El Caburé, expusieron en una entrevista con FM La Voz las irregularidades y abusos de poder en el desalojo de dicho predio.

“Estamos frente a una situación de corrupción”, afirmó Olagaray, durante su participación en el programa La Voz de la Mañana. El campo El Caburé, con extensas hectáreas de maíz y numerosa ganadería, ha sido el centro de una controversia en la que los abogados alegan haber sido víctimas de un atropello por parte de funcionarios provinciales.

“Publicaron que se recuperó un bien del Estado cuando nosotros ya estábamos en trámite de escrituración. Fuimos víctimas de atropello del señor Oviedo Helfenberg, del fiscal Olguín y de todos los funcionarios involucrados que se quieren quedar con el campo”, denunció Olagaray.

Alejandro Viena, su colega, añadió: “Todo lo que se habla acá lo tenemos probado. El 24 de abril envié los mails, fuimos a Casa de Gobierno, y el Dr. Bazla sale a decir que se recuperó un campo porque se debían 48 cuotas, cuando yo adjunté pruebas de que mis clientes pagaron incluso diez cuotas más de las previstas, todas con fecha de 2022”.

Los abogados han presentado un recurso de amparo y no descartan involucrar al gobernador de la provincia en sus denuncias. “Creemos que Poggi no tiene idea de lo que sucede, porque él dijo que va a apoyar a la producción local. Este es un campo con muchas hectáreas de maíz y 40 tropillas, que debido a este desalojo injustificado, han quedado descuidados. Encontramos los animales muertos, es muy triste”, añadió Olagaray.

A modo de adelanto de la gran cantidad de pruebas reunidas, los abogados representantes de la empresa damnificada nos proveyeron de unas capturas expuestas por Oviedo Helfenberg como trofeos personales y ostentación de poder por parte de un funcionario de tercera línea del Gobierno de San Luis.

La denuncia también señala que el Estado no solo desalojó a los propietarios de El Caburé sino que también instaló una garita en la entrada, impidiendo el ingreso de cualquier persona. “Saben que tengo toda la documentación, puedo probar cada cosa que digo. Tengo audios, Oviedo va al hotel a buscarme. Es un detalle de color decir si va armado o no, pero tengo todo”, destacó Viano.

Hasta el momento, los abogados han acumulado 14 expedientes y han solicitado el apartamiento del fiscal involucrado la semana pasada, aunque este pedido aún no ha sido registrado en el sistema. “Bazla nos dijo ‘cuándo van a firmar el convenio’, pero él no lo leyó, y nos exigen cosas a las que no vamos a acceder”, concluyó Viano.

La situación del campo El Caburé pone en el centro de atención posibles actos de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios provinciales, en un caso que podría tener repercusiones significativas en la política local y en la confianza pública en las instituciones de San Luis.