Florencia Aguirre, la esteticista de la ex primera dama Fabiola Yañez, se convirtió en una testigo clave en la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. En su declaración ante el fiscal federal Ramiro González, Aguirre detalló un episodio ocurrido el 29 de junio de 2021, cuando encontró a Yañez con un hematoma en el ojo.

Según la declaración, Fabiola le comentó que el hematoma había sido causado por Fernández, aunque intentó suavizar el asunto diciendo que fue “sin querer”. Aguirre, sin embargo, expresó que no creyó en esa explicación. Además, aclaró que durante sus tratamientos estéticos nunca aplicó procedimientos invasivos como el plasma rico en plaquetas, que pudieran haber generado un hematoma.

Aguirre relató también que, en otra oportunidad, observó a Yáñez con un hematoma en el brazo derecho. Según sus palabras, Fabiola le confesó que el ex presidente “la llamaba a los gritos” y era “violento”. Describió un ambiente hostil en la residencia de Olivos, señalando que Yáñez le comentó que “era feo vivir con alguien que no te habla ni te saluda”.

La esteticista también mencionó que Yañez se encontraba “muy angustiada” por haber hallado en el celular que Fernández le dio a su hijo fotos y videos de otras mujeres. Además, recordó que, tras la difusión de la polémica foto del cumpleaños en Olivos, la ex primera dama estaba “muy triste” y se sentía “presa”.

Esta declaración se suma a las testimoniales del ex médico presidencial Federico Saavedra, la periodista Alicia Barrios, la ex secretaria María Cantero, y el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, quienes también describieron un clima tenso y hostil en la residencia presidencial.

Contexto de la denuncia

La denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández ha generado un fuerte revuelo político y mediático en las últimas semanas. Los testimonios revelan detalles desconocidos sobre la dinámica familiar y personal del ex mandatario durante su paso por la Quinta de Olivos, que podrían agravar su situación judicial.