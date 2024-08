El abogado Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, dialogó en exclusivo con Fm La Voz, en el programa La Voz de la Mañana, y habló sobre la búsqueda de Laon. El representante de la familia del niño está en Corrientes, dese allí aseguró que estaba por ingresar a unas audiencias. “No puedo hablar bien de la justicia cuando nosotros pedimos pruebas todos los días y desaparecen”, expresó.

Pasaron 2 meses de la última vez que Loan Danilo Peña fue a almorzar a la casa de su abuela en 9 de Julio, provincia de Corrientes. “El primer escalón es la vulnerabilidad, el tiempo que pasa hace que se aleje la oportunidad de rescatar una víctima de trata”, añadió el abogado.

Asimismo a modo de reflexión dijo que en Argentina el delito de Trata es una realidad y el tiempo inicial de investigación que sucedió acá tiene que ver con una negación. Parece que nadie quiere nombrar a las personas con más autoridad en esta provincia que están involucradas. Llevaron a Laudelina a declarar un falso testimonio, eso tiene que tener consecuencias inmediatas”, remarcó con tono de indignación.

Posteriormente continuó: “acá los comisarios hacen lo que quieren, tiene demasiada influencia en las viviendas, se meten hasta en la intimidad de una familia y esto viene de desde la cúpula”, subrayó.

Burlando hizo referencia a la investigación desde el momento en el que desapareció el niño. “¿Recuerdan el nene del sur que es parecido a Loan?, se cerraron todos los egresos e ingresos a las ciudades, al país, pero a eso lo deberían haber hecho desde el minuto uno que desapareció”, remarcó. El representante legal de la familia del niño correntino agregó que están convencidos que a Loan se lo llevaron, no se perdió. “Recorrimos el lugar infinidades de veces, y no es un lugar en el que en cinco minutos la familia no hubiese podido encontrarlo si es que se hubiese desorientado y perdido. A él se lo llevaron, la duda es si es una red de trata o para otro ilícito, estamos esperanzados que esté vivo y que sigamos todos enviando fotos, estando atentos porque es la única forma de que lo encontremos”, manifestó.

Con respecto al caso de Colombia contó que se contactaron con la persona que envió la foto, le preguntaron si estaba con alguien más y si había podido sacar más fotos, “cuando vimos las otras fotos que sacó, la ilusión de la familia se desvaneció”, dijo con voz de lamento.