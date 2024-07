Estados Unidos: joe Biden se bajó de su candidatura a la reelección

En un comunicado dirigido a la nación, Biden destacó los logros de su administración durante los últimos tres años y medio, incluyendo una economía robusta, reformas históricas en atención médica y medicamentos, así como importantes avances en seguridad y justicia social.

El presidente del país norteamericano expresó su agradecimiento al pueblo estadounidense por su apoyo y resaltó la importancia de continuar trabajando para cumplir con sus deberes hasta el final de su mandato.

“Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención postularme para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire”, afirmó.

El mandatario adelantó que brindará más detalles sobre su decisión en un discurso a la nación a finales de esta semana.

Biden también agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y compromiso en estos años de gestión.

“Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, señaló.

Biden, quien ha superado una pandemia y una crisis económica, enfatizó la necesidad de seguir protegiendo la democracia y fortaleciendo las alianzas internacionales.

Su decisión abre un nuevo capítulo en la política estadounidense de cara a las elecciones de 2024.