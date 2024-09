En una conferencia de prensa cargada de emoción, Luis Suárez anunció su retiro de la Selección Uruguaya, poniendo fin a una destacada carrera de más de 15 años con la Celeste. El delantero, notablemente conmovido, informó que su último partido con la selección será el próximo viernes contra Paraguay (20:30 de Argentina), en el marco de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Sepan entender que el día viernes… me cuesta decirlo, será mi último partido con la Selección de mi país“, expresó Suárez entre lágrimas. “Di todo lo que podía por la Selección, el máximo. No tengo nada para reprocharme“, agregó el delantero, quien agradeció a los hinchas uruguayos por su constante apoyo.

Suárez, oriundo de Salto, se despide como el máximo goleador histórico de la Celeste, con 69 goles en 142 partidos. Su impacto en el fútbol uruguayo es incuestionable, habiendo sido clave en la conquista de la Copa América 2011 y en el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Me reconforta que no me hayan retirado las lesiones o que ya no me llamaran”, comentó Suárez, destacando su decisión consciente de dar un paso al costado. El delantero también explicó que eligió despedirse en el Estadio Centenario de Montevideo, un lugar cargado de significado para él y para el fútbol uruguayo.

Suárez debutó con la selección mayor en 2007 y disputó su último torneo oficial en la Copa América 2024, donde Uruguay finalizó en tercer lugar. Su legado como uno de los grandes futbolistas de Uruguay quedará marcado para siempre en la historia de la selección nacional.