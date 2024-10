La ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este domingo que aceptará la convocatoria para presidir el Partido Justicialista (PJ) Nacional , con el objetivo de “debatir en unidad” y redefinir el peronismo en un contexto que considera crítico para el país.

Unidades y proyectos

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Cristina destacó que, aunque siempre ha militado en el peronismo, nunca había visto a Argentina ni al peronismo vivir un momento tan complejo . Afirmó que la unidad necesita dirección y proyecto para construir un peronismo que sea capaz de enfrentar la difícil realidad del país, que se ha vuelto “imposible para la mayoría de los habitantes”.

Críticas a Javier Milei

La ex mandataria no escatimó en críticas hacia el presidente Javier Milei , a quien calificó de “showman economista” y cuestionó su enfoque de ajuste permanente . Señaló que su estilo de gobierno está generando un “clima de violencia generalizada” y que la sociedad está siendo golpeada por tarifas impagables y salarios que no cubren las necesidades básicas, mientras el presidente parece vivir en una realidad paralela.

Renovación generacional

Cristina también subrayó la importancia de incorporar nuevas generaciones en el peronismo, destacando la reciente victoria en los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, incluida la conquista histórica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) . Llamó a poner en marcha un segundo trasvasamiento generacional , integrando a jóvenes de colegios secundarios, universidades, sindicatos y movimientos sociales.

