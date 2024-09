(Forbes) La industria del streaming en vivo atraviesa uno de los momentos más interesantes de su corta historia. Durante las últimas semanas, varios creadores de contenido y referentes del sector, como Coscu, Luquitas Rodríguez y hasta el español Ibai, debatieron públicamente sobre las plataformas que utilizan y los beneficios que obtienen de ellas. “ Twitch no me da nada y Kick me pagó US$ 3.000 por un solo streaming. Cuando el resto lo entienda, se van a pasar también”, contó Coscu, quien reúne a millones de seguidores en sus canales oficiales y recientemente lideró una migración de streamers de Twitch a Kick, compañías que junto a Youtube hoy se posicionan como las más grandes del segmento.

No es la primera vez que ocurre una “guerra entre plataformas de streaming” para hacerse con el contenido de los principales streamers de la región. La popularidad de estas figuras y su conexión con el público provoca que las empresas inviertan en ellos para aumentar su base de usuarios, su alcance global y sus ganancias. Sin embargo, es la primera vez que esto ocurre con la industria desarrollada y con tantos millones de dólares en juego .

En medio de este proceso, una nueva plataforma desembarca en la Argentina con el objetivo de expandir sus operaciones y, a diferencia de las demás, tiene a un argentino entre sus creadores. “Técnicamente soy hijo de argentinos porque nací en Estados Unidos pero mis padres son de Buenos Aires y toda mi familia extendida está allá así que soy argentino y es una parte muy importante de mi identidad”, cuenta Ariel Borensztein, cuyo apellido resuena enseguida. “ Sí, mi abuelo era el hermano menor de Tato y si bien nunca lo conocí, cada vez que voy al país alguien me pregunta por el apellido. Es lindo tener esta conexión con la historia y la cultura argentina”.

A sus 33 años, Borensztein es cocreador y CTO de Playback, una plataforma que busca generar comunidades de creadores de contenido, fans y amigos que se reúnan a consumir eventos deportivos juntos. “La verdad que no empezamos con esto para ser competencia a Twitch ni ser una plataforma de streaming. Era otra cosa pero con el paso de los años fuimos cambiando hasta llegar a lo que somos hoy”, explica Borensztein.

– ¿Cómo nace Playback?

– En 2019 me conecté con RJ Halperin, quien es el CEO de la empresa, porque él estaba buscando a alguien técnico para fundar la compañía y tenía ideas para cambiar la forma de consumir deportes . Nos llevamos bien y empezamos a desarrollar Playback con la misión de hacer ‘el futuro de la televisión deportiva’. Lo que buscábamos era cambiar cómo las personas ven deporte y empezamos por el lado de los highlights y los resúmenes. Armamos una app que reunía los momentos más destacados de un equipo de la NBA o de fútbol como Barcelona y Boca. Queríamos que encuentren todo ahí sin tener que ir buscando por las redes pero encontramos que no era algo que formaba hábito en los usuarios. Fue un buen proceso para aprender pero cuando empezó la pandemia fue un momento complicado porque no sabíamos a dónde íbamos y se nos acababa la plata. Así que decidimos cambiar la dirección.

– ¿A qué apuntaron?

– Básicamente a que se puedan ver partidos juntos. Primero con grupos chicos, de amigos o familia, y con el tiempo lo fuimos expandiendo. Siempre pusimos el foco en armar un producto que sea bueno para ver deportes, sobre todo que sea de forma sincronizada. Fuimos creciendo con este formato y encontramos que la oportunidad más grande es por el lado de los creadores de contenido porque las personas hoy consumen contenido a través de personas que les interesan. Así que probamos expandir a grupos de 100 o 200 personas y encontramos que había demanda por este formato y así llegamos hasta donde estamos ahora.

El desembarco en la Argentina

Hasta hace pocos meses, el nombre de Playback no era conocido entre las plataformas de streaming que había en la Argentina. Sin embargo, recientemente se popularizó como “La Roja” , por el color de su logo, gracias a los integrantes de Paren la Mano, uno de los programas más conocidos entre los nuevos formatos de entretenimiento. “Ellos estaban lanzándose porque tienen los derechos de la NBA para transmitir partidos y estaban buscando streamers de basquet. En ese proceso me contrataron y me gustó porque la plataforma está buena y había un buen pago. Aparte la relación con Ariel fue buena desde el principio y así arrancamos”, cuenta Germán Beder, uno de los integrantes de Paren la Mano.

En esa línea, Borensztein indica que el objetivo era expandirse por fuera de Estados Unidos y como Latinoamérica es una región muy fanática de la NBA, el proceso se dio naturalmente. “Uno de los streamers que nos propusieron fue Germán y tenía un perfil perfecto para nosotros. Le interesó sumarse y eso nos abrió una puerta a toda la Argentina . Por el lado del básquet pero también en el espacio del stream dedicado a las charlas con sus seguidores”, detalla el CTO de Playback.

– ¿Qué generó este proceso?

– Nos empujó a realizar cambios en la plataforma para adaptarla a más formatos y eso está bueno. Como Germán nos presentó a Luquitas, a Rober y Alfre, también integrantes de Paren la Mano, se fueron sumando al igual que otros creadores que aparecen en el programa como Joaquín. Los encontramos muy abiertos a probar algo nuevo y está bueno porque hoy todas las noches tenemos a dos o tres de ellos prendiendo en Playback. Lo que vemos es que tienen un vínculo muy fuerte con su gente y eso es clave porque son plataformas que se convirtieron en espacios sociales.

– Hoy hay una lucha entre las plataformas por los creadores de contenido. ¿Cómo se posicionan ustedes al respecto?

– Todos los que están en Playback pueden estar en Twitch o en Kick sin problemas. No tenemos nada exclusivo porque lo que queremos es que sigan creciendo y que tomen las mejores decisiones para ellos. Si hacemos un buen trabajo y mejoramos, los creadores y sus espectadores van a querer seguir utilizándola. Por otro lado, el compartir idioma y país creo que también ayuda porque el vínculo es directo. Cada vez que tienen propuestas, yo los escucho y llevo las ideas al equipo para poder mejorar la plataforma y que cada vez sea mejor.

La guerra del streaming en vivo

A medida que los creadores de contenido se hacen más populares, las plataformas que utilizan también registran un crecimiento. Sin ir más lejos, Twitch cuenta actualmente con 140 millones de usuarios activos al mes y más de 7 millones de personas “streamean” por mes en ese espacio. Además, según los datos oficiales, en el primer trimestre del año la empresa generó ganancias por casi US$ 29 millones de dólares .

En el último tiempo, una nueva plataforma se posicionó como la mayor competencia para Twitch. Kick, creada a principios de 2023, ganó terreno durante el último año gracias a un modelo de negocio donde los creadores de contenido se quedan con un mayor porcentaje del dinero generado. Mientras en twitch ronda entre el 30% y el 50% según el acuerdo, en Kick puede ser superior al 90% .

“ Los streamers se mueven en comunidad . Cuando Coscu toma la decisión de dejar Twitch porque no pagaba bien, fue hablando uno por uno y muchos se fueron a Kick. Hay competencia pero se mueven en comunidad y eso es positivo”, cuenta a Forbes una persona que trabaja con varios referentes locales del streaming.

Con respecto a este punto, Borenzstein remarca que no empezaron para competir con Twitch. “Ahora está pasando un poco más por el tipo de creadores que se están sumando pero no fue algo consciente que queríamos hacer . Siempre supimos que íbamos a tener que hacer arreglos con las ligas por los derechos de transmisión así que nuestro objetivo está ahí y el primer gran logro que tuvimos fue la asociación con la NBA para transmitir los partidos”, señala el CTO de Playback.

– ¿Qué buscan hoy?

– Estamos tratando de hacer asociaciones con otras ligas para poder expandir la cantidad de deportes porque nuestra intención no es quedarnos solo con el basquet. Por suerte nos está yendo muy bien con la NBA y eso nos ayuda bastante para mostrarles los datos y nuestra visión sobre el futuro del consumo deportivo. Estamos en discusiones con varios y creo que en los próximos meses vamos a poder realizar anuncios oficiales. Son procesos complejos porque requieren de mucha negociación pero estamos trabajando muy fuerte en eso.

– ¿Qué es lo que más los distingue del resto de las plataformas?

– Imitar a Twitch no es tan difícil y muchas plataformas lo están haciendo pero para nosotros eso no es interesante. Nosotros estamos tratando de armar algo más cómodo, fácil de usar, que no requiera otras aplicaciones y que tenga un diferencial que le sirva a los streamers. Siempre apuntamos al deporte, porque es lo que nos gusta y lo que nos permite explorar nuevas opciones, y creemos que vamos a lograr nuestra meta que es ser el futuro de la televisión deportiva.

– ¿Levantaron capital para poder sostener esa expansión?