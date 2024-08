El senador nacional por La Libertad Avanza visitó los estudios de FM La Voz en el programa Tiempo de Poder conducido por Federico Velázquez. El legislador habló de diversos temas y detalló la coparticipación que recibe la provincia de San Luis desde Nación. “Nuestro Gobierno de Javier y Victoria respetan la coparticipación, no como el de Néstor y Cristina que nos la quitaron. Diariamente entra el goteo para todas las provincias”, sostuvo.

Posteriormente agregó: “no se pueden esconder los números, en el mes de junio entraron 78 mil millones de pesos, en julio 72 mil millones. En mayo como se pagan más impuesto a la ganancia, había entrado más dinero y a valor nominal fue disminuyendo. Los costos de la provincia y los gastos, con ese dinero alcanza para llegar al equilibrio que en definitiva no es que no hay plata, puede que sobre menos, pero no es que no hay plata”, puntualizó.

A modo de análisis sobre la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires, Abdala dijo: “nunca renuncié a mis principios, en 2014 siendo Diputado Provincial, habiendo entrado en un Pro Peronismo, el oficialismo quiso vender la Casa de San Luis y me opuse, 10 años después vuelven a insistir con los mismo”, enfatizó.

El senador puntano que tiene su banca en la cámara alta de la Nación pidió al Gobierno provincial y a la gente que no usen el dinero de esa casa para un dinero que está, “si con uno o dos días de coparticipación tenés 10 millones pesos, ahí ya tenés la plata”, finalizó.