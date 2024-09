El viernes 30 de agosto, un trágico accidente en el barrio 828 de Villa Mercedes resultó en la muerte de un motociclista, de apellido Gatica, de 32 años. A pesar de que el conductor de la camioneta involucrada en el choque dio positivo en el alcotest, con 0,21 gramos de alcohol en sangre, fue liberado debido a que las autoridades consideran que aún faltan importantes pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro y quién, en su caso, podría ser el responsable.

El conductor, un hombre de 49 años, fue trasladado a una comisaría después del choque, pero no por estar bajo sospecha, sino como parte del protocolo de recolección de información que se realiza en todos los accidentes mortales. Según el fiscal adjunto Alberto Orellana, no se le imputó ningún delito y, hasta ahora, no hay responsables claros, solo “partes en un accidente de tránsito”.

Orellana explicó que, aunque el conductor dio positivo en el alcotest, este nivel de alcohol en sangre no constituye una agravante bajo la ley actual, que exige superar un gramo para que se configure un delito relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, en Villa Mercedes, la política de “tolerancia cero” implica que el conductor aún podría enfrentar una multa por parte de la Municipalidad.

La investigación sigue en curso, con la fiscalía a la espera de los resultados de la autopsia, los estudios accidentológicos y el análisis toxicológico de la víctima. También se revisarán los videos de cámaras públicas y privadas para analizar el accidente en detalle. La colisión, que ocurrió alrededor de las 19:30, se produjo cuando Gatica, quien conducía una moto Zanella 110 roja por la calle Sallorenzo de sur a norte, impactó contra la Ford F100 del hombre, que transitaba por la calle Libertad de este a oeste. El choque fue tan violento que Gatica falleció en el lugar.

Por ahora, la fiscalía insiste en que es necesario esperar el resultado de las pericias antes de establecer cualquier tipo de responsabilidad en este trágico accidente.