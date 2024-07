“Ustedes representan un prestigioso cuartel que nos llena de orgullo, no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional. ‘El Fortín’ es un orgullo para la provincia de San Luis. La tarea que a diario realizan cada uno de ustedes enormemente. Cómo nos cuidan, cómo nos salvan, cómo nos protegen, cómo nos previenen, nos anticipan las cosas en forma voluntaria. Es enorme y titánica, no hay forma de recompensar eso. Hoy tenemos nuevas instalaciones que van a permitir cubrir otra zona y llegar más rápido”, transmitió Poggi en el inicio de su discurso.

Destacó también el trabajo rápido que hicieron el ministerio de Seguridad y el equipo de La Pedrera para eso pudiera ser posible.

“Estaban las instalaciones, no sé por qué no se ponía en marcha, la verdad que hay cosas que no se explican. Una demanda de muchos años, hace 20 años que, en esta zona de la ciudad, el mismo cuerpo de bomberos planteaba esta necesidad”, sostuvo el gobernador.

Tuvo presente la importancia “fortalecer la institucionalidad en la provincia”, y explicó lo que significa eso para su gestión: “Primero, honrar la palabra empeñada, decir la verdad. Si digo que vengo los jueves, vengo los jueves y si no puedo vengo el miércoles o el viernes, o aviso cuando vengo. Pero si yo me comprometí a venir todos los jueves, me van a ver todos los jueves en Villa Mercedes. Hace a la institucionalidad respetar a las autoridades locales, al intendente que viene de otro partido político al mío y respeta la voluntad popular, es la institucionalidad”.

“Este lugar quedará en la retina de todos los villamercedinos, de que un día como hoy, el cuartel de Bomberos Voluntarios “El Fortín”, después de 62 años de vida, puede descentralizar para el bien de la comunidad”, dijo el comandante Mayor Gabriel Giménez, con emoción.

Comentó que en el 2006 “era una utopía para todos los integrantes del cuartel pensar que teníamos que descentralizar, pero no teníamos los medios”.

“Después de tantos años de luchar para esto lo pudimos conseguir. Yo creo que cuando se tiene una decisión política, cuando los gobernantes sin importar el estatus que tienen en ese momento, sea el intendente, sea el gobernador, sea la ministra de Seguridad, sea la Municipalidad de Villa Mercedes, todos debemos trabajar por la seguridad de nuestros habitantes”, concluyó.

Por otra parte, la ministra Sosa destacó que era justo restituir “aquello que era necesario, que había sido prometido, solicitado honestamente”.

“Cuando se diseñó La Pedrera, se llamó a quienes estaban a cargo de ‘El Fortín’ para decirles cómo iba a ser su lugar, estuvieron invitados en ese acto, estuvieron sentados y felices porque por fin iban a tener ese espacio, pero cuando se inauguró este lugar ni siquiera fueron convocados. Y por supuesto aquello se olvidó”, contó.

Agregó que la comisión le planteó la necesidad de sumar el destacamento: “Era casi indispensable ponernos a trabajar de inmediato”.

Expuso que solo necesitó 5 minutos para acordar que Poggi le dijera que ‘vamos para adelante’, porque si era necesario y fundamental había que hacerlo.

Tras el corte de cintas, las autoridades dejaron inaugurada la base que está pagada al estadio de fútbol y que será una nueva casa para los socorristas.