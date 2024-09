La plataforma de comercio electrónico Amazon lanzó una propuesta disruptiva en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, que ha generado fuertes reacciones, sobre todo en el ámbito local. La empresa estadounidense ahora ofrece envíos de ciertos productos a solo 5 dólares, lo que podría darle un empuje importante en su penetración en el mercado argentino.

“Obtén una tarifa de envío fija de U$S 5 cuando envíes a una dirección elegible en Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago”, anuncia la página oficial de Amazon. Esta Tarifa Plana permitirá a los usuarios argentinos comprar productos desde la plataforma y recibirlos en sus hogares por un costo muy competitivo.

Los rubros incluidos en esta promoción abarcan desde informática, belleza y juguetes, hasta vestimenta, hogar, cocina y deportes, lo que amplía las opciones para los consumidores locales. Sin embargo, la clave está en que no todos los productos aplican a este beneficio, por lo que hay que buscar aquellos que específicamente lo mencionen al momento de la compra.

El enojo de Galperin y la competencia en la región

La noticia no tardó en generar eco en las redes sociales, donde se multiplicaron las comparaciones entre los precios de Amazon y Mercado Libre, el gigante del e-commerce argentino fundado por Marcos Galperin. En medio de esta efervescencia, Galperin reaccionó en su cuenta de Twitter, publicando un comentario que no pasó desapercibido: “Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. ¡La batalla cultural se va ganando! VLLC!”.

Esta no es la primera vez que Galperin se muestra crítico en redes sociales, especialmente en el contexto del crecimiento de Amazon en Latinoamérica, donde la competencia entre ambas compañías se disputa principalmente en mercados clave como Brasil y México. Hasta el momento, Mercado Libre parece llevar la delantera en la región, pero la estrategia de Amazon con envíos a bajo costo podría alterar el equilibrio.

Los detalles del régimen de envíos y su impacto

El atractivo de la tarifa plana de Amazon radica en su accesibilidad, aunque existen ciertas regulaciones que los consumidores deben tener en cuenta. Amazon apela al régimen de pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, el cual establece que los paquetes no pueden superar las tres unidades del mismo producto ni exceder los 50 kilos. Además, el valor total del pedido no puede ser mayor a U$S 1.000 y cada persona puede realizar hasta cinco compras al año bajo este sistema.

En cuanto a los impuestos, los usuarios argentinos que eligen pagar en pesos deben tener en cuenta que el cálculo se realiza con el “dólar tarjeta”, que es un 32% más alto en comparación con el dólar MEP, lo que impacta en el costo final del producto. Además, los productos que no se encuentran en la categoría de tarifa plana pueden generar costos de envío adicionales según la opción elegida.

La implementación de este servicio representa un desafío directo a Mercado Libre, cuya presencia en Argentina ha sido hegemónica hasta ahora. Sin embargo, con la llegada de Amazon y sus envíos a bajo costo, el panorama competitivo podría cambiar, y el impacto en el comercio electrónico local está por verse.

Este enfrentamiento entre los gigantes del e-commerce promete continuar escalando, y mientras Amazon expande su presencia en el país, Mercado Libre deberá responder a este nuevo reto que pone a prueba su liderazgo en la región.